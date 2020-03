Mulher fica presa às ferragens após carro e ônibus de rota se chocarem em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Uma mulher ficou presas às ferragens de um carro após sofrer um acidente na avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, na madrugada dessa sexta-feira (13), na Zona Sul.

O veículo em que ela estava teria colidido com um ônibus de rota que passava pelo cruzamento da via com a avenida Castelo Branco. A vítima quebrou o braço e sofreu ferimentos na perna.

Ela precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital próximo. Nenhum passageiro da rota ficou ferido e empresa se comprometeu a cobrir os danos e despesas médicas da vítima.