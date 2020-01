Motorista sem habilitação capota carro em fuga e deixa um passageiro morto

Um passageiro do carro que capotou após motorista furar barreira policial morreu no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) nesta quarta-feira (1°). O acidente ocorreu na MT 251, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, no inicio da manhã.

Segundo um site de notícias do Globo, a vítima é Thiago Henrique Faria de Alcântara, de 23 anos. Ele estava no carro com outra passageira, além do motorista.

O condutor Lucas Henrique Figueiredo de Almeida, de 22 anos, ficou ferido após o acidente. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, Lucas apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possui carteira de habilitação.

Segundo a polícia, o suspeito deve responder por direção perigosa, embriaguez ao volante, dirigir veículo sem permissão, lesão corporal culposa e homicídio culposo.

A segunda passageira do carro, de 20 anos, também teve ferimentos e está internada no HCM.

O acidente

Lucas e os dois passageiros saíram de Chapada dos Guimarães com destino a Cuiabá. Segundo a polícia, o motorista passou em alta velocidade pela barreira e não respeitou o sinal de parada.

Logo depois, ele capotou o carro na pista e chegou a derrubar um poste.

A polícia informou que Lucas e uma passageira saíram do veículo com alguns ferimentos. Já Thiago continuou dentro do carro e reclamou de dor.

No porta-malas, os policiais encontraram várias latas de cerveja.

À polícia Lucas afirmou que ingeriu bebidas alcoólicas durante a madrugada, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.