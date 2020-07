Motorista perde controle e acaba batendo carro em poste em Manaus; vídeo

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do carro e acabou colidindo com um poste, na tarde deste sábado (11), em uma avenida localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a batida foi tão forte que os airbags estouraram. Apesar do susto, nenhum dos passageiros ficou ferido. O trânsito no local foi interditado.