Motorista fica ferido após dormir ao volante e carro colidir com poste em avenida de Manaus

Manaus/AM - A manhã de domingo começou agitada na capital com pelo menos dois acidentes de trânsito registrados nas zonas Norte e Oeste. O primeiro deles ocorreu por volta das 9h30, na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade.

Neste, o motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste de energia elétrica na pista de sentido oposto. Não há informações de feridos até o momento.

Menos de uma hora depois do outro lado da cidade, no bairro Lírio Vale, na avenida Laguna, um homem teria dormido ao volante e acabou colidindo o veículo também com um poste. Por pouco ele não invadiu um posto de gasolina.

O motorista se feriu e foi levado para um hospital. Uma equipe da Amazonas Energia já está no local para fazer os reparos necessários e por isso, foi montado um desvio na via e os veículos estão sendo direcionados para a Rua dos Bandeirantes.