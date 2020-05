Ex-bbb Diego Alemão é indiciado por embriaguez ao volante e lesão corporal

O gemido da cama no confinamento

O ex-bbb Diego Alemão foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná por lesão corporal, ameaça e embriaguez ao volante além de desacato a autoridade após se envolver em um acidente de trânsito no último dia 18 de abril.

Segundo a polícia, no dia do acidente Diego se recusou a fazer o teste do bafômetro e agrediu com um soco o motorista de aplicativo envolvido na batida e ameaçou os policiais que atenderam a ocorrência.

Alemão chegou a ser detido e deixou a delegacia no dia seguinte após pagar R$ 7 mil de fiança.

Segundo o ‘Uol’, que teve acesso ao boletim de ocorrência, Alemão disse na ocasião para os policiais: “Sou famoso, sou influente, seus policiais de m..., eu sei bem a raça à qual vocês pertencem. Sou do BBB, vocês me conhecem, vocês não sabem a m... que vai dar se vocês me prenderem. Eu sou empresário, sou influente, vou acabar com a vida de vocês. Vocês não são capazes, se quiserem vão ter que me deter à força, me algemar”, teria dito.