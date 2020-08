Enfermeira morre em acidente a caminho do trabalho em Manaus

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Manaus/AM - A enfermeira Meriane Silva e Silva, de 43 anos, morreu na manhã desse sábado (1), ao colidir com um carro na avenida do Oitis no Distrito Industrial, na Zona Leste.

Segundo o filho dela, o acidente ocorreu por volta das 6h30. Na ocasião, Meriane estava a caminho da empresa onde trabalhava no Distrito, quando foi surpreendida por um Gol vermelho que tentou fazer uma manobra de retorno na via.

Meriane, que conduzia uma motocicleta, não teve tempo de parar e acabou se chocando com o carro. Com o impacto, o capacete dela rachou e a pancada na cabeça causou a morte instantânea.

O delegado Gustavo Cerqueira disse que o condutor fugiu do local deixando o veículo para trás.

A polícia já tem um suspeito: “A perícia vai chegar e checar as marcas para dizer se teve algum culpado ou não do fato. A polícia já tem informação de quem seja”, explicou o delegado.

O suspeito é o funcionário de uma banca de frutas do local. A chave do veículo foi deixada com outra funcionária do local que removeu o carro do meio da pista.