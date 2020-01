Em Manaus, motorista perde controle de carro e se choca contra muro de casa

Manaus/AM - Um carro perdeu a direção e atingiu o muro de uma casa na manhã dessa quinta-feira (23), na av. Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. O acidente ocorreu por volta das 6h, mas felizmente, ninguém ficou ferido.

Uma testemunha contou que o motorista vinha em alta velocidade pela via, em certo momento, o veículo modelo Jeep ficou desgovernado e se chocou contra o muro e o portão.

O impacto foi intenso, mas apesar do susto, o condutor não e feriu. O carro, por sua vez, teve a frente destruída e permanece no local do acidente no aguardo de um guincho para retirá-lo.