Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra as grades do Terminal 4, localizado na no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O acidente foi ainda na madrugada, por volta das 5h30. As circunstâncias do mesmo não foram detalhadas, mas o motorista não ficou ferido.

Até às 6h45, o carro continuava atravessado na pista, ocupando completamente a faixa da esquerda.