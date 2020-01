Em Manaus, carro desgovernado invade calçada e 'arranca' poste na frente de delegacia

Manaus/AM - Um carro desgovernado derrubou um poste ao colidir violentamente contra ele na madrugada desse domingo (12), na frente do 19º DIP, localizadas na avenida Cel. Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zina Oeste.

Segundo informações repassadas pela polícia, os agentes estavam dentro da unidade quando ouviram um forte estrondo e saíram para ver o que tinha acontecido. Do lado de fora eles encontraram o poste caído e o carro que ficou em grande parte destruído.

Testemunhas contaram que o condutor teria perdido o controle do veículo, invadido a calçada e arrancado o poste com toda a rede elétrica. Assim que o acidente aconteceu ele saiu apressadamente do carro e entrou em outro que estava logo atrás dele.

O veículo batido foi abandonado na frente da delegacia e por causa dos estragos, um desvio teve que ser montado pelas rua Raimundo Castro no Santo Augustinho. A Amazonas Energia está no local realizando para fazer o conserto e restabelecer do serviço de energia que foi interrompido.