Homem tem cabeça esmagada após ser atropelado em Manaus

Um homem, identificado como Janderson Amaral do Nascimento, 27, teve a cabeça esmagada após ser atropelado na Avenida Margarida, Cidade de Deus, próximo ao Museu da Amazônia (Musa), na Zona Norte da capital.

A polícia foi acionada após moradores próximo ao Musa perceberem que havia um corpo com a massa encefálica esparramada pelo chão. A Perícia Criminal também foi acionada e constatou que a vítima estava com diversas fraturas pelo corpo devido a gravidade do atropelamento.

A Polícia Civil vai investigar para descobrir as circunstâncias do acidente.