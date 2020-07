Carro capota em acidente grave em Manaus; veja imagens

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - O entregado Alan de Carvalho Sebastian, 31 anos, ficou ferido após o carro que ele estava ficar debaixo das rodas de uma carreta. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), na avenida do Turismo.

Segundo o irmão do entregador, identificado por Alex, o acidente ocorreu após a carreta tentar fazer um retorno. "O carro do meu irmão parou para a carreta fazer o retorno, quando um Prisma branco acertou a traseira do carro dele e jogou ele debaixo das rodas da carreta˜, disse.

A vítima foi levada ao Hospital Platão Araújo, mas não corre risco de vida.



Foto: Jander Robson/Portal do Holanda