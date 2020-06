Capotamento cria engarrafamento quilométrico na Ponte Rio Negro

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - Um acidente ocorrido na tarde deste domingo (28), gerou um engarrafamento quilométrico na Ponte Rio Negro, sentido Manaus.

De acordo com testemunhas, um veículo modelo Volkswagen Fox, capotou no meio da ponte. O motorista do veículo foi atendido pela ambulância do Iranduba que passava na hora e o levou para atendimento. Familiares já estão no local. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Apesar do acidente não ter sido grave, o trânsito ficou completamente parado no local, o que gerou dor de cabeça aos motoristas que transitavam pela ponte.