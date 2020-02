Acidente destrói carro e provoca derramamento de óleo em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um acidente entre dois carros foi registrado por volta das 7h25, desse sábado (8), no cruzamento das avenidas Silves com Maués, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

Segundo informações concedidas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a ocorrência não teve registros de feridos, mas deixou muitos prejuízos materiais.

Um dos carros teve a frente destruída e deixou pedaços de peça pela pista. Também houve derramamento de óleo no local e por isso, agentes de trânsito interditaram parte do trecho. Motoristas devem trafegar com cautela pelo local.