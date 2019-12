Duas pessoas morrem e outras 6 ficam em estado grave após acidente com micro-ônibus

2 pessoas morreram e outras seis ficaram gravemente feridas em um acidente com um micro-ônibus, neste domingo (29), na Rodovia Adhemar de Barros, que liga as cidades de Campinas e São João da Boa Vista, em São Paulo. Ao todo, 27 pessoas estavam dentro do veículo.

Conforme o Sistema Globo, o ônibus perdeu o controle e tombou no canteiro central da via. Os feridos foram levados para o hospital da região. Alguns estão internados em estado considerado grave, segundo o site.