Cantor sobrevive ao capotar carro e 3 horas depois morre em acidente de moto

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

O cantor de arrocha Francisco de Paula Moura, o Paulynho Paixão, 43, morreu em um grave acidente na madrugada da última sexta-feira (3), apenas três horas depois dele ter se acidentado no mesmo lugar e ter saído ileso. O caso aconteceu no Piauí.

Segundo o site Globo, o primeiro acidente de carro aconteceu por volta das 22h de quinta-feira (2) onde o cantor saiu ileso, porém, ele resolveu retornar ao local, de moto, aproximadamente à 00h30, mas acabou sofrendo um novo acidente próximo ao local de onde já tinha onde tinha capotado o carro. Paulynho foi encontrado pelos irmãos e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda acordo com o site, o piauiense ficou conhecido principalmente no Norte e Nordeste como "Rei do Coladinho" e compôs músicas que são interpretadas por cantores como Simone e Siaária, Luan Santana, Gustavo Lima, Leo Magalhães, Xand Avião e Wesley Safadão.