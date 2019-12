Youtuber sofre grave acidente de carro: 'Me deu mais uma oportunidade'

O YouTuber e humorista Ernane Figueiredo sofreu um grave acidente de carro na madrugada desta quarta-feira (25), quando estava com os amigos a caminho da cidade de Cândido Sales, na Bahia.

O motorista teria perdido o controle do veículo e caído em barranco. O jovem sofreu vários hematomas, mas nada grave.

“Estou pra dizer que o Deus que me guia, me deu mais uma oportunidade de vida, poupando minha vida daquele acidente, graças a Ele, não houve nada grave, já estou em casa me recuperando, e lembre-se Deus é o único que tem total controle na tua vida e nos teus planos, e sei que grandes planos ele tem pra mim”, escreveu ele ao tranquilizar os fãs.