Vidente que previu queda de avião do Chapecoense alertou Gusttavo Lima sobre acidente

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar um vidente alertando sobre um acidente envolvendo o cantor Gusttavo Lima, após o sertanejo atropelar um ciclista enquanto voltava de sua fazenda, em Goiás, na noite deste domingo (05).

No vídeo, publicado no ano passado, o vidente Carlinhos pede que o sertanejo tome cuidado nas estradas. "Vou te dar um conselho. tome o máximo de cuidado nas estradas ou no avião. Eu vejo um acidente envolvendo você, Gusttavo Lima...Acabei de fazer uma previsão e eu vi o Gusttavo Lima. Infelizmente uma notícia saindo na televisão avisando sobre um acidente gravíssimo com o Gusttavo Lima. Se cuida", finalizou.

A declaração do vidente causou alvoroço na web. Ele ficou conhecido após prever a tragédia com o avião da Chapecoense que caiu em 2016. Na época, Carlinhos havia dito que "um time inteiro de futebol vai morrer num avião". O voo da 'Chape' contava com 77 passageiros a bordo e caiu em Medellín, na Colômbia. 71 pessoas morreram entre delegação, jornalistas e tripulantes.