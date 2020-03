Poste vai parar no meio de avenida após ser arrancado por carro desgovernado em Manaus

O mau exemplo do coronel Menezes

Manaus/AM - Um carro desgovernado invadiu o canteiro central e derrubou um poste de iluminação pública na noite desse sábado. (28), na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste.

Segundo testemunhas, o veículo vinha em alta velocidade, quando perdeu o controle em uma curva e causou o acidente. Com o impacto, um pedaço do poste foi parar no meio da rua no sentido contrário da avenida.

Carro arranca postem em avenida de Manaus pic.twitter.com/Yn4bRHGovU — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) March 29, 2020

O condutor sofreu escoriações pelo corpo e amargou o prejuízo do carro que ficou parcialmente destruído. Até essa manhã, uma equipe da companhia de energia ainda trabalhava no conserto da rede elétrica e substituição da poste.