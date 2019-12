Na noite de Natal, homem morre atropelado em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Arnaldo da Silva Marcelino, 53, morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (25), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da capital.

Segundo a polícia, o homem estava caminhando pela via, supostamente embriagado, quando foi atingido por um carro modelo Mercedes. Com o impacto, Arnaldo foi arremessado e caiu metros depois na pista. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo.