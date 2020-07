Mecânico sofre acidente ao dirigir carro de cliente sem autorização e mata colega

Wilson Lima e a solidão do Poder

Um mecânico morreu após o carro em que estava colidir contra um caminhão que estava estacionado em um posto de combustíveis, neste domingo (05), em Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com a Folha de São Paulo, dois mecânicos teriam saído da oficina dirigindo um carro, modelo Corsa sedan, sem autorização do cliente, que deixou o veículo para conserto no estabelecimento. As vítimas andaram cerca de 1KM quando, em um cruzamento, o carro desgovernou e atingiu um caminhão que estava estacionado.

O passageiro ficou preso nas ferragens e morreu no local. O motorista conseguiu sair e ainda não foi localizado pela polícia. Ainda de acordo com a publicação, o carro do cliente ficou totalmente destruído.