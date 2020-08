Homem mata a mulher a facadas, fere dois filhos e morre ao bater o carro

Maria Eunice da Costa, 44, foi morta a facadas dentro de casa, em Pontalina, região sul de Goiás. A vítima foi golpeada no peito. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido pelo marido dela, Domingos Anjos Morais, 50. A investigação apontou que ele ainda esfaqueou dois filhos do casal, que tentaram defender a mãe, e morreu em um acidente de trânsito após fugir de carro do local.

Segundo um ite de notícias do Globo, o caso aconteceu na noite de domingo (2). De acordo com o delegado Patrick Carniel, a confusão começou durante uma discussão do homem com a filha.

"Ele teve uma discussão com a filha porque ela estaria incitando a separação dos pais. Esse fato evoluiu, e o homem foi até o carro na garagem e pegou uma faca", disse ao Globo.

Ainda conforme Carniel, ao voltar, um dos filhos, de 16 anos, foi tentar defender a irmã e foi esfaqueado. A mãe foi tentar defender o filho e também foi atingida. Por fim, o outro filho, de 19, também interveio e foi golpeado.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois irmãos foram socorridos e levados ao hospital, mas já tiveram alta. A filha, que não teve a idade revelada, não se machucou.

Após o crime, narra o delegado, o homem pegou seu carro - um Fiat Uno - e fugiu do local. Ele saiu dirigindo quando, na GO-215, em Edealina, acabou batendo contra uma caminhonete.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No outro veículo viajavam quatro pessoas, sendo duas crianças. Nenhuma delas teve ferimentos graves.

A polícia investiga se o homem perdeu o controle do carro ou se provocou a colisão propositalmente.