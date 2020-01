Em Manaus, motorista fica gravemente ferido após carro colidir com outro e capotar em avenida

Manaus/AM - Um homem ficou gravemente ferida durante um acidente envolvendo dois veículos na manhã desse domingo (26), não bairro Praça 14, na Zona Sul.

Segundo informações do Instituto Municipal de mobilidade Urbana (IMMU), a colisão se deu por volta das 4h, no cruzamento das avenida Tarumã com a Major Gabriel.

Na ocasião, um dos veículos, um HB20 preto, capotou violentamente e o outro, um Ford K prata, teve peças lançadas pela pista.

Informações preliminares dão conta que o motorista do primeiro carro foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital da cidade. O outro não sofreu ferimentos.