Carro invade calçada e fica destruído ao atingir poste em Manaus

Manaus/AM - Um motorista desorientado perdeu o controle do veículo e se chocou com um poste de iluminação pública na manhã desse domingo (22), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

O acidente se deu por volta das 6h, na rua Cariré, no Núcleo 16 do bairro. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o carro ficou com a frente destruído e o poste está envergado ameaçando cair a qualquer momento.

Uma equipe da Amazonas Energia deve se deslocar até a rua para fazer o reparo nas próximas horas. Não há detalhes de como o motorista perde o controle da direção.