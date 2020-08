Cantor sertanejo morre em grave acidente de carro

O cantor sertanejo Richard Jammes Totimura da Silva Santos, de 25 anos, conhecido como, Rick Jammes, morreu neste domingo (09), em um acidente grave de carro. O acidente ocorreu em uma estrada a poucos quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

O músico dirigia o veículo quando perdeu a direção e capotou em uma área de mata ao lado da rodovia. Na ocasião, outras seis pessoas estavam no veículo. Três delas também morreram. As informações são do Sistema Globo. As vítimas que sobreviveram teriam sido arremessadas para fora do carro.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.