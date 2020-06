Após arrancar poste, motorista desaparece e abandona carro em avenida de Manaus

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Manaus/AM - Um carro perdeu o controle e derrubou um poste de energia elétrica na manhã desse domingo (7), na avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste. O intrigante é que após o acidente, o motorista simplesmente desapareceu.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), não de sabe ainda se ele se feriu, ou se apenas abandonou o veículo na via mesmo.

Testemunhas contaram aos agentes que chovia no momento em que o carro se desgovernou, subiu o canteiro central e arrancou o poste. Por sorte ele não caiu sobre a pista, onde circulavam outros veículos.

A pancada foi tão violenta que parte dele se espalharam pelo meio fio e pela rua. No fim, o carro foi deixado às margens da pista e ainda permanece no local. O poste está sendo reparado nesse momento por uma equipe da Amazonas Energia.