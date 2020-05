Acidente entre ônibus coletivo e carro de concessionária de água deixa duas pessoas feridas em Manaus

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - Um acidente envolvendo um ônibus da linha 351 do transporte coletivo e um carro da concessionária Águas de Manaus, deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (29), na avenida Max Teixeira, zona Norte da capital.

Segundo informações do motorista do ônibus coletivo, o carro da Águas de Manaus teria avançado o sinal vermelho do semáforo. Ele teria tentado frear, mas acabou colidindo com o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os dois funcionários da empresa de abastecimento de água. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.