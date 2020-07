Cantor Leonardo explica estado de saúde dos filhos e sobrinho após grave acidente de carro

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

O cantor Leonardo publicou um vídeo na madrugada desta quinta-feira (02), para acalmar os fãs sobre o estado de saúde dos filhos, João Guilherme e Matheus, e do sobrinho, Leandrinho, filho do cantor Leandro. O carro em que eles estavam capotou e caiu em um rio, ainda na noite de terça-feira (30), quando os primos e o motorista Tita voltavam para a fazenda do artista, no município de Jussara, em Goiás.

No vídeo, Leonardo afirmou que apenas Leandrinho teve uma luxação no pulso e todos os outros, inclusive o motorista Tita, não tiveram ferimentos. O sertanejo agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e garantiu que todos passam bem.