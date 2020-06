Ex-atletas olímpicos Joanna Maranhão e Luciano Corrêa sofrem acidente de carro em Recife

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

O casal de ex-atletas olímpicos Joanna Maranhão e Luciano Corrêa sofreram um acidente de carro, neste domingo (28), na cidade de Itamaracá, em Pernambuco.

Uma moto em alta velocidade teria atingido a lateral do carro do casal, que também estavam com o filho de apenas 10 meses. De acordo com o Sistema Globo, eles não se machucaram e passam bem.

A nadadora contou nas redes sociais como tudo aconteceu. Ela já ganhou oito medalhas em Jogos Pan-Americanos e teve a melhor colocação na natação em Olimpíadas, quinta colocada dos 400m medley. Luciano Corrêa foi campeão mundial dos meio-pesados em 2007 e bronze em 2005.