Morte de Cristiano Araújo e namorada completa 5 anos; acidente comoveu país

A morte do sertanejo Cristiano Araújo,29, e da namorada Allana Moraes, 19, completa 5 anos nesta quarta-feira (24). O casal morreu em um trágico acidente de carro após Cristiano realizar um show em Itumbiara, interior de Goiás, em 2015. O sertanejo deixou dois filhos, Bernardo e João Gabriel.

No momento do acidente, além do cantor e da namorada, estavam dentro do carro o empresário Vitor Leonardo e o motorista Ronaldo Miranda. Allana morreu na hora, enquanto Cristiano chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O empresário e o motorista tiveram apenas escoriações pelo corpo.

À epoca, Cristiano Araújo estava no auge de sua carreira e fez sucesso com os hits 'Cê Que Sabe', 'Caso Indefinido', 'Maus Bocados' e ‘É Com Ela Que Estou’’, músicas que até hoje tocam nas rádios em todo o país. O acidente comoveu o país com a morte precoce do músico e da namorada.

Em 2018, o motorista Ronaldo Miranda foi condenado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e cumpre a sentença de 2 anos e 7 meses de detenção, em regime aberto, que foi convertido em prestação de serviço comunitário, além de pagar multa no valor de R$ 25 mil.

Na web, os fãs relembraram a morte do cantor e prestaram várias homenagens com mensagens de carinho ao casal, Cristiano e Allana.

Estou imaginando

Você me esperando

Linda no altar

Espere, vou chegar

E pra nossa surpresa

A nossa igreja

Vai ser aqui no céu

E Deus vai celebrar

Vai celebrar

...

5 anos sem Cristiano Araújo, nunca superei essa música pic.twitter.com/jOk3DHTSJI — princess (@Paullafranc) June 24, 2020

Eu hj vendo qualquer publicação sobre Cristiano Araújo#cristianoaraujo pic.twitter.com/H92bFaBrZ8 — júlia costa (@jucostamoreira) June 24, 2020