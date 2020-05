Em acidente grave, micro-ônibus racha poste ao meio em avenida de Manaus

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - Um ônibus do transporte especial perdeu o controle e partiu ao meio um poste de iluminação pública localizado na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa, na Zona Oeste.

O acidente foi tão violento que a estrurtura de concreto despencou no meio da rua e os fios caíram sobre os carros que estavam estacionados.

A equipe do Portal do Holanda está a caminho do local do acidente e trará mais informações ao vivo em instantes.