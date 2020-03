Acidente grave deixa condutor ferido e moto em pedaços em avenida de Manaus

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Manaus/AM - A Avenida Cel. Teixeira, no bairro Ponta Negra, apresenta trânsito lento nesse domingo (8), por conta de um acidente ente um carro e uma motocicleta ocorrido por volta das 8h10. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a colisão ocorreu no sentido bairro/Centro, nas proximidades do Colégio Séculos e deixou os dois veículos bastante danificados. O carro teve parte da traseira arranca e a motocicleta está com a frente em pedaços

A vítima, o condutor da moto, está sendo socorrido e por enquanto, a faixa fluindo e com dificuldade. Redobre O cuidado ao se aproximar do trecho.