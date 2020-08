Criança morre atropelada por ônibus ao sair da igreja com família

Um menino de 5 anos morreu, neste domingo (2), após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo, em Goiânia. Ele foi atingida quando tentava atravessar a rua.

Conforme o Sistema Globo, a empresa responsável pelo ônibus, divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Além disso, informaram que buscam contato com a família da vítima "para manifestar seu apoio neste momento de dor". A empresa informou ainda que está colaborando com a polícia e "prestando todos os esclarecimentos necessários para a apuração do fato ocorrido".

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento.