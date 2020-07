Acidente gravíssimo com sete carros deixa mortos e feridos em avenida

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente gravíssimo que envolveu um caminhão e outros seis carros na madrugada desse domingo (5), em um trecho de Mauá, em São Paulo.

A colisão em série teria ocorrido por conta de uma forte neblina que encobria a área da avenida Oscar Niemeyer. Sem visibilidade, um dos carro acabou atingindo a traseira do caminhão e os demais que vinham atrás engavetaram.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para prestar socorro às vítimas. Elas foram levadas para hospitais próximos, mas não há detalhes do estado de saúde delas.

O IML recolheu o corpo os corpos dos jovens mortos e uma perícia técnica é realizada essa manhã no local para confirmar as causas do acidente