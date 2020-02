Vídeo mostra desespero de vítimas presas às ferragens de caminhão na AM-070

Vídeo mostra socorro às vítimas de acidente na AM-070#VEJAVÍDEO #AMAZONAS pic.twitter.com/fZE87QBQp0 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) February 25, 2020

Manaus/AM - Um vídeo feito por moradores do ramal Nova Esperança, mostram o momento em que um grupo de homens tenta resgatar as cinco vítimas do acidente grave ocorrido entre dois caminhões no KM 67, na rodovia AM-070 , na noite dessa segunda-feira (24).

As imagens mostram as vítimas presas as ferragens e agonizando de dor. Uma delas ficou com as pernas prensadas na porta retorcida.

Uma das vítimas foi retirada do veículo, mas as outras precisaram ser removidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros que serrou a lataria.