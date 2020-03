Em minutos, dois acidentes com motociclistas feridos são registrados em Manaus

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã dessa quinta-feira (12), na avenida Grande Circular, no bairro São José, na Zona Leste.

O acidente ocorreu por volta das 6h40, e paralisou a avenida por quase 1h. O motociclista precisou ser socorrido por uma equipe do Samu e foi encaminhado a um hospital próximo como muitos ferimentos pelo corpo.

Os socorristas não repassaram o estado de saúde dele. Uma ocorrência semelhante também ocorreu na avenida Torquato Tapajós quase ao mesmo tempo. Por lá, a via ficou intrafegável e o condutor da moto também foi parar no hospital. O veículo dele colidiu com a traseira de um carro e chegou a ficar com as rodas para cima na avenida.