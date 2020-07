Policiais desaparecem no rio após acidente com embarcação no Amazonas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/AM - Um policial civil identificado apenas como Eduardo e um policial militar identificado por Sargento Aleilson estão desaparecidos desde a madrugada desta terça-feira (21), após o barco que eles estavam afundar no município de Envira.

Segundo a SSP AM, a equipe sofreu um acidente de barco enquanto se deslocava para uma operação em uma comunidade ribeirinha, nas proximidades de Feijó, no Acre. Ainda nesta terça-feira, mergulhadores do Corpo de Bombeiros embarcam para buscas na região.

Conforme o comandante da PM em Envira, tenente Felipe Cerqueira, a equipe policial saiu da sede do município por volta das 19h de ontem para a operação de buscas de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade, situada a mais de seis horas de barco. Por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira, e naufragou. Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais, o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil.

“Ficamos mais de 25 minutos à deriva no meio do rio e depois, tivemos que nadar por quase meia hora até chegar à margem”, disse Cerqueira. Devido ao isolamento do lugar, só por volta das 11h de hoje é que a informação chegou à cúpula da Segurança em Manaus.

O secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, lamentou o acidente e tomou as providências para acelerar o envio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros para tentar localizar os dois policiais.

“Faremos o que for necessário. Já estamos contando com o apoio da Marinha e da Polícia Militar e Bombeiros do Acre estão participando da ação”, disse Bonates, que determinou aos comandos da PM e da Polícia Civil que prestem o suporte psicossocial às famílias dos servidores da segurança.