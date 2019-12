Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-174

Dois homens, de 26 e 28 anos, e um adolescente, de 17, ficaram feridos em um acidente entre um carro e um caminhão, na madrugada desta segunda-feira (23) na BR-174, nas proximidades do município de Caracaraí, em Roraima.

Conforme o site do Sistema Globo, o carro estava na contramão e fazia zigue-zague na pista, dentro do veículo estavam os três homens, Ao ver a cena, o motorista do caminhão buzinou para alertar o condutor do carro, mas não conseguiu evitar a colisão. Os dois veículos bateram de frente.

O caminhoneiro não se machucou e foi liberado em seguida, já o motorista e o passageiro do carro sofreram lesões mais graves e foram encaminhados ao hospital da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.