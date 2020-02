Ao tentar evitar colisão entre carros, motorista arranca poste e fica gravemente ferido em Manaus

Manaus/AM - Um acidente grave ocorrido na noite desse domingo (16), deixou um motorista 57 anos ferido na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Na ocasião, um poste foi arrancado do canteiro central.

De acordo com testemunhas, o condutor tentou evitar uma colisão com outro carro que surgiu inesperadamente na via. Durante a manobra, o veículo acabou invadindo o canteiro central, acertando o poste e indo parar na contramão da Noel Nutels.

A vítima ficou bastante ferida e precisou ser retirada às pressas da lataria. Ela foi levada para o Hospital João Lúcio e permanece internada. O poste ficou atravessado de um lado da via e o carro do outro sendo removidos quase uma hora depois.