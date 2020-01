Em pista molhada, carros colidem violentamente em cruzamento de Manaus

Manaus/AM - Dois carros colidiram violentamente na manhã dessa quarta-feira (8), no cruzamento da avenida Silves com a avenida Urucará, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

O acidente foi registrado por volta das 7h12, quando chovia forte no trecho. Um dos veículos avançou no cruzamento, causando a colisão. Com o impacto, um deles ficou destruído ao acertar um poste de iluminação pública. Apesar do choque, os danos foram apenas materiais.

Os dois veículos permanecem no local e por isso, o tráfego na área está bastante complicado. Pra quem ainda está saindo de casa, o melhor é evitar a duas avenidas e optar por ruas paralelas ou uma nova rota.