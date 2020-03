Homens ficam presos às ferragens após carro quase derrubar poste em Manaus

O inimigo invisível

Manaus/AM - Um acidente grave ocorrido na noite desse sábado (21), deixou dois homens feridos na esquina da rua Major Gabriel com a Dr. Machado, por volta das 21h, no Centro da capital.

As vítimas estavam em um carro modelo Corsa, de cor preta, que perdeu a direção e colidiu violentamente com um poste no local.

O veículo virou e ficou destruído, os ocupantes ficaram presos às ferragens e tiveram que ser retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após o resgate, a dupla foi levada ferida para um hospital próximo. O estado de saúde deles não foi divulgado.