Motorista escapa de linchamento após destruir 4 carros e deixar homem ferido em acidente em Manaus

Manaus/AM - Um homem quase foi linchado após provocar um acidente que deixou uma pessoa ferida e quatro carros destruídos na avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

O motorista foi colocado dentro de uma viatura da PM e irá passar pelo teste do bafômetro, uma vez que apresentava sinais de embriaguez, mas nada foi confirmado ainda.

O fato ocorreu por volta das 7h30, quando o suspeito perdeu o controle do veículo e saiu “arrastando” os veículos que estavam estacionados na via. Um deles capotou com o condutor dentro.

Ele sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser socorrido pelo Samu. Indignados com a destruição e com a imprudência, populares se reuniram para linchar o causador do acidente, mas a polícia chegou a tempo e impediu a ação.

Os donos dos veículos amargaram os prejuízos e aguardam o resultado para perícia que está sendo feita no local para decidir o próximo passo.