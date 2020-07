Vídeo impressionante mostra motorista sendo arremessado de veículo; Assista

Wilson Lima e a teoria do nada

Um motorista de 21 anos perdeu o controle da direção e capotou o carro na DF 475, na região da Ponte Alta, no Gama. O que chamou a atenção dos Bombeiros foi que o rapaz foi arremessado para fora do carro, mas saiu com poucos ferimentos. Ele foi levado para o HRG. pic.twitter.com/wXSINACHMx