Fora de si, homem destrói ônibus após ter carro batido em rua de Manaus; Veja vídeo

Eita que deu ruim pic.twitter.com/sXveXJATOZ — Jorel Perplecto (@EitaaaaJorel) February 6, 2020

Manaus/AM - Um homem se descontrolou e destruiu o para-brisas de um ônibus após ter o carro atingido pelo coletivo na noite dessa quarta-feira (6), na rua Fábio Lucena, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Segundo testemunhas, o veículo estava estacionado de um lado da rua, quando o coletivo da empresa Líder passou e o arranhou. O proprietário viu a cena, foi até o carro, pegou uma mochila com algo grande e pesado dentro e começou a bater com ela na vidraça frontal.

Enquanto batia, o homem bastante exaltado xingava o motorista, tudo foi registrado pelo celular de um popular. Ele ainda vai e volta várias vezes

Nas imagens é possível perceber que os os funcionários da empresa de ônibus já estão do lado de fora do veículo e condutor enfurecido só cessa as pancadas quando o para-brisas está totalmente estilhaçado. Depois, ele entra no carro e segue seu caminho.