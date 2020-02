Em Manaus, mulher morre ao ser arremessada de moto durante colisão com carro

Manaus/AM - Silene Vieira Moraes, 24, morreu ao ser arremessada da garupa de uma motocicleta durante um acidente ocorrido na rua Maceió, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, por volta das 20h30, dessa segunda-feira (10).

De acordo com a polícia, a vítima estava no veículo conduzido pelo marido, quando foram atingidos por um carro modelo Fiat Mobi, que surgiu de um cruzamento. Testemunhas afirmam que o condutor estava em alta velocidade e teria “cortado” a moto do casal, que não teve tempo de evitar o choque.

A mulher foi lançada e morreu na hora, o esposo foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, com vários ferimentos pelo corpo. O motorista do carro foi encaminhado a uma delegacia, ele deve responder pelo crime.