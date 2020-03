Após morte de cantor Henrique, namorada faz declaração emocionante na web

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

A namorada do cantor Henrique, da dupla Netto e Henrique, Hanna Apolonio, usou o seu perfil do Instagram para falar da morte do artista, após passar 22 dias internado na UTI, em São José do Rio Preto. Em fevereiro, o cantor sofreu um grave acidente de carro e foi resgatado com o veículo ainda em chamas, na cidade de Santa Fé do Sul, em São Paulo.

Em um post emocionante, Hanna escreveu: “Num esquece que eu te amo mesmo daqui debaixo”. Ela publicou diversas fotos e vídeos do casal.

A morte do cantor foi anunciada pelo perfil oficial da dupla Netto e Henrique, nesta segunda-feira (02).