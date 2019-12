Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa 11 pessoas feridas em Manaus

Manaus/AM - Ao menos 11 pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um caminhão e um micro-ônibus na noite dessa quinta-feira (26), na Bola do Armando Mendes, mais conhecida como Bola da Gilete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, apresar do susto, as vítimas não sofreram ferimentos graves e foram atendidas por uma equipe de bombeiros que foi acionada para a ocorrência. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.