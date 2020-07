Policial civil morre ao escorregar e despencar de cachoeira

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

A policial civil Danielle da Costa Paixão morreu ao despencar de uma cachoeira nesse sábado (18), na cidade de Trajano de Moraes, no interior do Rio de Janeiro.

A jovem aproveitava o dia de folga na natureza e escorregou ao pisar em uma pedra lisa no local. Na queda, Danielle sofreu ferimentos graves e acabou vindo à óbito ali mesmo.

A tragédia abalou familiares e colegas de farda que prestaram homenagem a ela. Em nota, a PC de Nova Friburgo, onde a moça era lotada, destacou a personalidade e o trabalho da oficial e lamentou a perda:

“Danielle era uma jovem policial, talentosa e dedicada, motivada em fazer um trabalho de qualidade, ciente de que a sociedade merece isso de cada servidor público. Pessoa amável, logo se tornou personagem estimada pela família policial, sendo carinhosamente chamada de Dani. “A morte é algo que o policial aprende a conviver, mas perder uma jovem numa fase tão bela da vida, iniciando uma carreira tão valorosa e que muito nos orgulha é algo devastador, situação que queremos enfrentar com as boas lembranças que a querida Dani nos deixou. Valeu a pena tê-la tido conosco nesse período, e agora ela mora em nossa memória e nossas orações, desejando ao familiares e amigos o conforto para conviver com essa enorme perda. Saudades eternas de seus colegas e amigos policiais”, diz o documento.