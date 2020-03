Acidente gravíssimo na BR-174 deixa cinco pessoas feridas

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Cinco pessoas ficaram feridas ao sofrerem um acidente de carro na noite dessa quarta-feira (25), na BR-174, nas proximidades do município de Pacaraima (RR), na fronteira do Brasil com a Venezuela.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu quando o motorista do carro tentou desviar de uma motocicleta na estrada. Ele perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando várias vezes. Duas pessoas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, dois foram lançados para fora do veículo e um sofreu vários ferimentos pelo corpo.

Os cinco foram encaminhados foram encaminhados ao Pronto-Socorro Francisco Elesbão. O estado de saúde deles não foi divulgado.