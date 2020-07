Bebê de 6 meses morre após canoa virar com forte onda

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Um bebê de seis meses morreu afogado depois que a canoa em que ele estava com a família virar em um trecho do rio Xingu, no Pará.

Segundo um site Globo, o Corpo de Bombeiros informou que a criança e outras quatro pessoas estavam na embarcação, que acabou virando com a uma onda forte. Um homem que estava na embarcação tentou salvar a criança e também se afogou. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Altamira. Ambos em estado de saúde delicado, segundo os Bombeiros, mas a criança não resistiu.

De acordo com o hospital, o rapaz que tentou salvou a criança. Ele continua em observação e não corre riscos.