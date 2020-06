Após causar acidentes em série, ônibus que derramou óleo em pista é encontrado em Manaus

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Manaus/AM - Um ônibus que derramou óleo por ruas da capital e provocou acidentes na avenida Constatino Nery, foi encontrado na antiga rua Onze, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

Por conta do vazamento, o veículo não conseguiu uma das ruas do bairro e acabou ficando no caminho. O motorista foi identificado e notificado o pelo IMMU.

Um mecânico foi acionado e realizou o conserto para que o transporte pudesse seguir viagem. Os agentes de trânsito precisaram cobrir os rastros de óleo com pó de serragem, da avenida Constatino Nery, Dom Pedro até o Alvorada.

Mais cedo, um motociclista ficou ferido ao derrapar e cair na frente de um Shopping, na Constatino Nery. Na sequência, três outros veículos colidiram e engavetaram no mesmo trecho.